Анкара, , 15:56 — REGNUM После произошедшего в центре Стамбула теракта власти Турции увидели лицемерие и двойные стандарты. Об этом 18 ноября заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу U. S. Department of State

Министр иностранных дел Турции, слова которого приводит РИА Новости, обратил внимание на то, как подала информацию о теракте в Стамбуле американская газета The New York Times.

«Увидели лицемерие, двойные стандарты… С другой стороны, они говорят, не приезжайте туристам, нанесен урон турецкому туризму. Но ситуация, приток туристов показывает, что они не достигли своих целей. Пусть они продолжают поддерживать террористов, вооружать их, мы продолжаем принимать свои меры», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули важность комплексного и полного выполнения «зерновой сделки».