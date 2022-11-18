Москва, 18 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Инициатором судебной тяжбы была сама финскую компания Gasum и это был первый иск, подранный против компании «Газпром» по оплате в рублях, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Газпром контракта с Gusum не обрывал, а только приостановил подачу из-за образовавшейся задолженности и отказа Gusum перейти на новую схему оплаты в рублях. Компания действительно имела право отказаться от договора, но принцип «take or pay» значительно усиливал позицию Газпрома.

Напомню, что данный принцип — обычная практика при заключении крупных поставок, и Газпром и ранее активно применял его в отношениях с европейскими партнерами. Многие из заключенных компанией межправительственных соглашений о поставках газа имеют срок действия 25 лет и более.

В рамках этой конструкции можно отказаться от своих прав, но не от обязанностей. Это значит, что заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор, но все еще будет обязан выплатить оговоренную сумму контрагенту. О чем и запамятовала финская компания.

Согласно условиям контракта компания обязана оплачивать невыбранного газ, что и подтвердил арбитражный суд. Арбитраж не требует от Gasum перейти на оплату в рублях, однако обязывает оплатить не только прошлые поставки, но и невыбранный газ.

Данное решение, уже является если ещё не судебным прецедентом, то, по крайней мере, четким сигналом для Европейских покупателей о дальнейшей судьбе поставок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный трибунал в Стокгольме обязал финскую компанию Gusum выплатить задолженность за поставки газа, образовавшуюся перед Газпромом.

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