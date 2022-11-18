Брюссель, 18 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти приглашены в Брюссель в рамках посредничества ЕС между Белградом и Приштиной. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил 18 ноября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Он отметил, что ЕС продолжает работу в качестве посредника по урегулированию на Балканах. Вучича и Курти пригласили на встречу высокого уровня, в Брюсселе надеются, что она состоится очень скоро.

Столь срочная встреча, добавил Стано, нацелена на «поиск решения текущей ситуации».

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 14 ноября, что представители Сербии и Косово 21 ноября приступят к переговорам в Брюсселе по поводу установления диалога. Евросоюз выступит посредником. Прийти к соглашению стороны должны до 29 ноября, чтобы избежать серьезного кризиса.

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