Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от «радикальных» оппозиционных партий настолько «завистливы», что не могут порадоваться за успехи своей страны. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

Ираклий Гарибашвили gov. ge

Он отметил, что еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Евросоюза Оливер Вархели во время визита в Грузию положительно оценил развитие страны, за что сразу подвергся нападкам со стороны оппозиции.

«Мы видели, как вся деструктивная оппозиция в радикальной форме и выражениях напала на еврокомиссара Оливера Вархея, как они оскорбили человека, который привез позитивный посыл… Эти люди не рады ни успеху страны, ни положительной оценке», — сказал Гарибашвили.

По его мнению, выступления представителей оппозиции «фальшивы», и потому на выборах они получают 1 — 2% голосов. Премьер-министр страны обвинил оппозиционные партии в «предательстве национальных интересов».

Напомним, Вархели посетил Грузию 15 ноября. Он заявил, что успехи в стране очевидны, и посетовал на то, что оппозиция не принимает участие в проведении реформ.

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