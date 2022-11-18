Уфа, , 15:51 — REGNUM Государственные награды медикам Башкирии от имени президента России вручил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алтайские хирурги в анкологической больнице Zdravalt.ru

Сообщается, что медицинским работникам от имени президента России Владимира Путина были вручены ордена «За заслуги перед Отечеством» и Луки Крымского.

«Сегодняшние награды — это справедливое признание вашего самоотверженного и тяжелого труда, ваших компетентности и профессионализма, вашего огромного вклада в сохранение здоровья и жизни людей. От всей души поздравляю вас!» — приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что в регионе в 2022 году объем финансирования системы здравоохранения превысил 106 млрд рублей. Были открыты поликлиники в Чекмагуше и Бирске, 59 новых фельдшерско-акушерских пунктов, закуплено оборудования почти на 1,5 млрд рублей, в медицинские учреждения переданы 98 санитарных автомобилей. До конца года планируют передать еще 18 автомобилей, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в ближайшие три года в республике намерены построить еще пять поликлиник, установить свыше 300 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 40 врачебных амбулаторий.

Отмечается, что на Донбассе медики Башкирии приняли более 63 тысяч пациентов, при этом более половины из них являются детьми, проведено порядка 60 тысяч диагностических исследований и 600 оперативных вмешательств.

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