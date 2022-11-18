Москва, , 15:48 — REGNUM В рамках международного форума «ИТ-Диалог» награждены самые активные регионы- участники проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры», а также проектов «День цифры», «Цифровой ликбез» в 2021–2022 учебном году, реализуемых в поддержку задач национального проекта «Цифровая экономика».

Лауреатами по итогам 2021-2022 учебного года стали 60 регионов России, а в топ-30 лучших по количеству школьников, вовлеченных в «Уроки цифры», вошли Белгородская область, Омская область, Мордовия, Оренбургская область, Алтай, Самарская область, Магаданская область, Адыгея, Пензенская область, Чукотский АО, Пермский край, Камчатский край, Ненецкий АО, Тульская область, Бурятия, Новосибирская область, Курская область, Калужская область, Карелия, Новгородская область, Хакасия, Челябинская область, Тамбовская область, Томская область, Ямало-Ненецкий АО, Волгоградская область, Орловская область, Калмыкия, Сахалинская область, Курганская область.

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

«Важно популяризировать ИТ-профессии, погружать в них школьников, развивать профильные кафедры не только в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, но и в других регионах нашей страны. Так мы сможем расширить географию присутствия крупнейших технологичных компаний, обеспечить кадровый резерв, повысить качество жизни в регионах, развивая прорывные технологии силами квалифицированных специалистов на местах. Наш «Урок цифры» — это проект, который в интерактивной форме вовлекает ребят в ИТ, разъясняя, как работают те или иные технологии, рассказывая, какие профессии существуют в цифре, и кем можно стать. Мы очень ценим поддержку, которую нам оказывают региональные власти. Сегодня мы чествуем лучшие регионы этого года по количеству прохождений «Урока цифры». Но я уверен, в следующем году, в наш проект активно вовлекутся и другие регионы» — отметил Сергей Плуготаренко, Генеральный директор АНО «Цифровая экономика.

«Урок цифры» для нашей области — уже не просто образовательная акция, это полноценная часть школьной программы. Эти уроки ждут наши дети, проходят с удовольствием и увлечением — я убеждался лично. Контент у «Уроков цифры» всегда интересный, информация детям подаётся в игровой форме, в том числе поэтому у нас такой высокий уровень прохождения тренажёров», — подчеркнул Евгений Мирошников, первый заместитель Губернатора Белгородской области — министр цифрового развития области.

«Урок цифры» — не просто проект по обучению школьников. Это удивительное путешествие в мир цифровых технологий, путешествие с полным погружением, увлекательное и яркое. Калужская область традиционно участвует в Уроке цифры и я выражаю благодарность команде АНО «Цифровая экономика» за то, что с каждым годом все больше и больше наших детей начинают интересоваться информационными технологиями и выбирать для себя карьеру айтишника», — отмечает Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2022/23 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, VK, Росатом.