Москва, 18 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В России в ближайшее время состоится премьера документального фильма «Медведева против Медведевой» о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Постер предстоящей картины фигуристка разместила в личном микроблоге.

Kremlim.ru Евгения Медведева

Лента расскажет о тренировочном процессе Медведевой, ее жизни и планах после завершения профессиональной карьеры. Уточняется, что производство проекта началось в 2019 году.

Дата выхода фильма пока не раскрывается.

Напомним, Евгения Медведева считается одной из самых известных российских фигуристок, выступавших в одиночном катании. Она является двукратной чемпионкой мира, бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой Европы и серебряным призёром чемпионата Европы.