Луганск, , 15:48 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ города Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS пострадала мирная жительница. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«72-летняя пенсионерка, проживающая на втором этаже, получила незначительную травму (ушиб) головы. До приезда бригады экстренных медиков спасатели оказали ей доврачебную помощь. От госпитализации женщина отказалась», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при обстреле киевские нацистов получили повреждения магистральный газовый трубопровод низкого давления, бывшее здание санитарной станции и двухэтажный дом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что ВСУ пытались осуществить прорыв на направлении Лисичанска и Попасной (ЛНР).