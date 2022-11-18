Екатеринбург, 18 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. На покупку троллейбусов мэрия Екатеринбурга потратит 1,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Владислав Фальшивомонетчик Троллейбус. Екатеринбург

Примечательно, что ранее мэрия планировала закупить новые троллейбусы на 1,2 млрд рублей. Однако сумма контракта с компанией из Санкт-Петербурга оказалась на 200 млн рублей больше планируемой.

К 300-летию Екатеринбурга предполагается закупить 45 новых троллейбусов вместимостью 90 человек. Городской транспорт доставят в уральскую столицу к 15 июня 2023 года.