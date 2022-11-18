Париж, , 15:47 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн отправится в Германию 25 ноября, где встретится с канцлером Олафом Шольцем, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Поездка состоится после визита в Париж Олафа Шольца 26 октября, который вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выказал желание придать новый импульс франко-германскому тандему.

«Встреча с канцлером Германии позволит нам подвести итоги двусторонней повестки дня и следующих франко-германских сроков», — уточнили в резиденции премьер-министра Франции, в то время как франко-германский совет министров был перенесен с октября на январь.

Напомним, это будет третья зарубежная поездка премьер-министра Франции Элизабет Борн после Алжира и Португалии.