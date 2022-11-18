18 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 20:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в парламенте с заявлениями по вопросам конфликта на территории бывш. УССР и роли России в мировом кризисе.

Риши Сунак Иван Шилов. © ИА REGNUM

«Сегодняшний кризис иной, его причиной стала страна — член G20. Выключая газовый поток и прерывая зерновые поставки, Россия разрушает мировые продовольственные и энергетические рынки. Экономические шоковые волны будут колебаться по всему миру на протяжении многих лет. Таким образом, вместе с другими ответственным членами «Большой двадцатки» мы пришли к решительному ответу: практически все члены G20 осудили действия России, заявив, что сегодняшняя эра не должна быть эрой войны. Мы будем работать вместе, отстаивая нормы международного права и положения Устава ООН, и мы будем действовать, чтобы обеспечить нашу экономическую безопасность», — сказал Сунак.

Британский премьер также обвинил Россию в «варварстве». Он отметил, что в день, когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров сидел за столом переговоров, российские военные нанесли около 80 ударов по территориям бывш. УССР.

Ряд пользователей раскритиковал заявления Сунака, они уверены, что кризис давно уже не мировой, потому что другие европейские страны, в отличие от Великобритании, решают проблемы инфляции, дефицита продуктов и энергии.

«Германия за шесть месяцев перестала зависеть от российской энергии. Сейчас есть признаки восстановления европейской экономики. Прекрати использовать слово «мировой», это всего лишь оправдание, Сунак», — написал @PhilibertLeslie.

Некоторые комментаторы уверены, что виновник нарушения поставок — киевский режим. Не было бы в стране нацистов — не было бы СВО, не нанесли бы ВСУ удары по Черноморскому флоту — Россия бы не приостанавливала зерновую сделку.

«Виновата не Россия, виноват киевский режим. Но кому какая разница, мы же всё равно их будем поддерживать», — отметил @ShirazYamin.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский (сс) Администрация Киевского режима

«Нет! Киевский режим стал причиной этого всего, они втянули мир в эту войну, не так ли? И мы сейчас ещё узнали, что они сами бомбят свои территории и своих граждан», — добавил @StuartMRHill.

Часть пользователей уверена, что Запад зря поддерживает Киев, а все санкции и осуждения не имеют смысла. Во-первых, западные страны стреляют себе же в ноги, только ухудшая мировой экономический кризис. Во-вторых, скоро будет почти год с момента начала СВО, а русские не собираются её заканчивать, пока не добьются целей, вне зависимости от того, критикует их кто-то или нет.

«Как будто русские испугаются», — отметил @danskell.

«Это всё произошло, когда вы начали вводить санкции», — добавил @detesttoryvalue.

«Россия продолжит добиваться целей, они знают, что делают», — считает @LillianMayne4.

«Вы даже российским теннисистам запретили играть на Уимблдоне, и вы ещё ожидаете, что вам за это газ должны поставлять? Не это ли жестоко!» — добавил @ArmanAmany.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что во всех бедах британцев виноват Борис Джонсон, он завершил Brexit, он разрушил экономику во время пандемии COVID-19, а задача Риши Сунака сейчас всё вернуть и привести страну к стабильности. Комментаторы уверены, что продолжать прежнюю политику в отношении России и вести антироссийскую пропаганду будет неправильно и неэффективно.

«Борис Джонсон начал эту катастрофу. Вам нужно сфокусироваться на решении проблемы, заставить Путина вести переговоры. Ваша пропаганда не сработала, проблемы вы не решили. Это жалко!» — прокомментировал @EloThompson.