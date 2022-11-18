Москва, , 15:47 — REGNUM На сегодняшний день дефицит кадров в России складывается не только в строительстве и транспортной логистике. Устойчивый спрос сохраняется на все рабочие и инженерные специальности, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

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«Стоит разбераться в основных причинах:

Отток иностранной дешевой рабочей силы привел к кадровому голоду во многих отраслях. Идти на освободившиеся позиции с изначально заявленными «старыми» зарплатами желающих не хватает.

Существующий разрыв между подготовкой кадров и реальным производством.

Годами снижавшаяся привлекательность и престижность рабочих профессий.

Суммируя выше сказанное, получаеся ситуацию, когда на освободившиеся места по «не престижным» специальностям надо привлекать кадры, которых на рынке не хватает.

То есть переманить у конкурентов. Повышение зарплаты — первый и самый очевидный способ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала HeadHunter, российские работодатели включились в «гонку зарплат» на фоне санкционного кризиса.

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