Омск, , 15:46 — REGNUM На пост главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард» назначен Михаил Кравец. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба команды.

Михаил Кравец Hcvityaz.ru

«18 ноября в Омске состоялся совет директоров «Авангарда», по итогам которого Михаил Кравец был утвержден в должности главного тренера команды КХЛ», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября Кравец был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда». Он сменил на этому посту Дмитрия Рябыкина.

Ранее Кравец возглавлял подмосковный «Витязь» и хабаровский «Амур».

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