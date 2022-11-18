Бухарест, , 15:45 — REGNUM Румынский теннисист Илие Нэстасе был задержан полицией Бухареста за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 18 ноября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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По предварительным данным, 17 ноября сотрудники дорожной полиции остановили внедорожник, которым управлял Нэстасе, за мелкое нарушение правил дорожного движения. При этом спортсмен оказал полицейским сопротивление и отказался проходить тест на алкоголь.

Впоследствии теннисист был доставлен в участок, где его оштрафовали на 1300 леев ($273) за вождение в пьяном виде. Согласно сегодняшнему решению суда, Нэстасе был лишен водительских прав.