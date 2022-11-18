Ташкент, , 16:09 — REGNUM В Узбекистане открылись сразу два магазина, специализирующихся на торговле криптовалютными активами. Об этом сообщает национальное агентство перспективных проектов республики.

Криптовалюта

Владельцы криптомагазинов получили от узбекистанских властей лицензию, предоставляющую им право официально покупать и продавать криптовалюту гражданам.

В ведомстве подчёркивают, что Узбекистан является одной из немногих стран мира, имеющих сформированную нормативно-правовую базу по регулированию оборота криптоактивов.

Также следует отметить, что открытые в Узбекистане криптомагазины стали первыми легально торгующими криптовалютой организациями не только в Туркестанском регионе, но и на территории стран-участниц СНГ.

ИА REGNUM напоминает, что 11 ноября 2022 года компания FTX Digital Markets объявила о банкротстве криптобиржи FTX в США. Гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был отправлен отставку.

В рамках экстренных мер биржа была продана Binance, а вместе с ней к покупателю перешли финансовые требования к Alameda — фонду, который принадлежит тем же владельцам, что и FTX.

Под влиянием этих факторов и паники, возникшей у инвесторов, криптовалюта «токен FTX» моментально просела с $22 до $2,4.

После краха криптовалютной биржи FTX биткоин и другие криптовалюты оказались под мощным давлением. На прошлой неделе стоимость биткоина снизилась в моменте на 25% — до $15,7 тысячи, но спустя некоторое время он частично отыграл позиции — вырос до $17,4 тысячи.