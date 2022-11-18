Москва, 18 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Республиканской партии США намечается серьезный раскол после выборов в Конгресс, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Дело в том, что не все подержанные Дональдом Трампом кандидаты смогли пройти в Конгресс, а те, что выиграли, сделали это с большим трудом.

В этой связи поддержка идеи выдвижения Трампа на новые выборы в рядах как лидеров республиканцев в Конгрессе, так и рядовых избирателей пока не вызывает особого энтузиазма. Это было заметно по тому, что на митинг, где Трамп объявил о выдвижении никто из видных республиканцев не пришел.

Есть вероятность, что руководство республиканской партии всерьёз рассматривает возможность поддержки в качестве кандидата в президенты губернатора Флориды Рона Десантиса , триумфально переизбравшегося на второй срок.

Так что ожидается весьма увлекательный процесс внутрипартийной борьбы за выдвижение единого кандидата от республиканцев. Это в принципе на руку нынешнему хозяину Белого дома, в случае, если Джо Байден всерьез соберется идти на второй срок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на этот пост.

Читайте также: Трамп подал заявку на выдвижение на пост президента США