Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» движется по пути подчинения Грузии российском влиянию, заявил 18 ноября на заседании парламента республики депутат от партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе. Трансляцию ведёт пресс-служа законодательного органа.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш выбор — это выбор сильной Грузии, где все граждане Грузии имеют возможность реализовать себя. Ваш выбор, кто здесь представители большинства — это выбор российского рабства», — заявил политик.

Депутаты «Мечты» в знак протеста стали стучать кулаками по столам. На это Вашадзе заявил, что те не хотят слышать «правду».

Присутствовавший на заседании премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал выступление «фарисейством». Он не стал отвечать на это, заявив, что прибережёт энергию.

Напомним, в правительстве Грузии ранее неоднократно обвиняли оппозицию в попытке втянуть страну в конфликт с Россией. Оппозиционные лидеры в свою очередь обвиняют грузинские власти в «пророссийскости» за сохранение экономических связей с северным соседом.

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