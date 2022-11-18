Москва, , 15:42 — REGNUM Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории бывш. УССР помогали ВСУ корректировать огонь, предоставляя данные с камер видеонаблюдения.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом сообщила 18 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Стало известно о предоставлении наблюдателями данных с камер наблюдения СММ [киевским] военным для корректировки огня и выявления перемещений техники, а также позиций личного состава Народной милиции ЛHP и ДНР. Миссия прикрывала фортификационные работы ВСУ, занималась сбором данных чувствительного характера в интересах западных разведок», — говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

По словам Захаровой, в то время, как многие сотрудники миссии добросовестно трудились, руководство полевой миссии занималось обслуживанием интересов западных кураторов.