Лисичанск, ЛНР, 18 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. ВСУ пытались осуществить прорыв на направлении Лисичанска и Попасной (ЛНР), сообщил 18 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Ярослав Громов ИА REGNUM Дорога на Лисичанск

Группировка ВСУ на этом участке фронте в последние дни была усилена солдатами, переброшенными с херсонского направления, напомнил военкор.

Понеся значительные потери, ВСУ отступили, добавил Руденко.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ на луганском направлении начинают «выдыхаться» и переходят от активных наступательных действий к маневренной обороне.