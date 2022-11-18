Военкор Руденко: ВСУ пытались атаковать в ЛНР, понесли потери и отступили
Лисичанск, ЛНР, 18 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. ВСУ пытались осуществить прорыв на направлении Лисичанска и Попасной (ЛНР), сообщил 18 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
Ярослав Громов ИА REGNUM
Дорога на Лисичанск
Группировка ВСУ на этом участке фронте в последние дни была усилена солдатами, переброшенными с херсонского направления, напомнил военкор.
Понеся значительные потери, ВСУ отступили, добавил Руденко.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ на луганском направлении начинают «выдыхаться» и переходят от активных наступательных действий к маневренной обороне.