Волгодонск, Ростовская область, 18 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Ростовскую атомную электростанцию защищают от потенциальных атак с воздуха. Об этом журналистам 18 ноября сообщил директор предприятия Андрей Сальников.

Rosenergoatom.ru Ростовская АЭС

По словам Сальникова, на Ростовской АЭС усилены меры безопасности не только на фоне проведения СВО, но и в связи с действующим в Ростовской области средним уровнем реагирования.

Также руководитель Ростовской АЭС обратил внимание на то, что частичная мобилизация затронула и коллектив предприятия. Несколько человек получили повестки и отправились служить в Вооруженные силы РФ.