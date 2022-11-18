Бангкок, , 15:37 — REGNUM Министры 21 государства-члена Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Индонезию, опубликовали совместное заявление после министерской встречи, сообщает Antara.

Флаг Таиланда Photo Dharma

В совместном заявлении министров АТЭС излагаются действия, которые должны быть реализованы странами-членами в течение следующего года для продвижения повестки дня АТЭС по содействию торговле и инвестициям. Министры приветствовали Бангкокские цели по документу, который был представлен на ратификацию на встрече высокого уровня лидеров АТЭС.

Министры АТЭС подтвердили решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду, а также продолжать усилия по поддержанию функционирования цепочек поставок, их безопасности и устойчивости.

Представители стран АТЭС на встречи приветствовали создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Министры также поблагодарили Таиланд за проведение АТЭС в 2022 году и приветствовали Соединенные Штаты и Перу в качестве хозяев АТЭС в 2023 и 2024 годах.

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