Бангкок, 18 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Министры 21 государства — члена Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Индонезию, опубликовали совместное заявление после министерской встречи, сообщает Antara.

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В совместном заявлении министров АТЭС излагаются действия, которые должны быть реализованы странами-членами в течение следующего года для продвижения повестки дня АТЭС по содействию торговле и инвестициям. Министры приветствовали Бангкокские цели по документу, который был представлен на ратификацию на встрече высокого уровня лидеров АТЭС.

Министры АТЭС подтвердили решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду, а также продолжать усилия по поддержанию функционирования цепочек поставок, их безопасности и устойчивости.

Представители стран АТЭС на встрече приветствовали создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Министры также поблагодарили Таиланд за проведение АТЭС в 2022 году и приветствовали Соединенные Штаты и Перу в качестве хозяев АТЭС в 2023 и 2024 годах.