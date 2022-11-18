Балыкчи, Киргизия, 18 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали криминального авторитета Камчыбека Кольбаева и десять его приближенных близ границы с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Sinodov Охотничий карабин «Сайга»

По данным ведомства, представители криминального мира республики незаконно находились в зоне пограничного контроля в Иссык-Кульской области.

У «вора в законе» силовики нашли большое количество оружия — четыре карабина «Сайга» и два пистолета Макарова и два пистолета «Glock», а также магазины и патроны к ним.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии криминального авторитета Камчыбека Кольбаева по кличке «Коля Киргиз» ранее неоднократно обвиняли в разбое, незаконном хранении оружия, похищении человека и ряде других тяжких преступлений.

В октябре 2013 года Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил его к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения с конфискацией имущества. Впоследствии городской суд смягчил этот приговор, сократив Кольбаеву срок лишения свободы до трех лет.

Отметим, в 2011 году власти США официально заявили о том, что считают Камчыбека Кольбаева одним из лидеров транснациональной преступной организации «Brothers’ Circle» («Братский круг»).

Госдепартамент США обещает выплатить вознаграждение в размере до $1 млн (60 млн рублей) за информацию, которая позволит разрушить финансовые механизмы преступной сети «вора в законе» Камчыбека Кольбаева.