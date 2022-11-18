Новороссийск, Краснодарский край, 18 ноября 2022, 15:36 — REGNUM Нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске была атакована в ночь на 18 ноября морским беспилотником ВСУ, сообщает телеграм-канал Mash, опубликовав видео инцидента.
По данным телеграм-канала, утром специалисты зафиксировали повреждения.
Отмечается, что повреждения оказались минимальны и не повлияли на работоспособность систем нефтегавани.
На месте атаки специалисты обнаружили обломки надводного дрона. По их данным, это тот же беспилотник ВСУ, использовавшийся при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.