Донецк, 18 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В результате обстрелов киевскими нацистами Куйбышевского района Донецка получило повреждения задние одной из школ. Об этом 18 ноября написал мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела Куйбышевского района в школе № 68 (район ДОКа) повреждены кровля и остекление», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что совету управляющих МАГАТЭ следует обратить внимание на то, откуда обстреливается Запорожская АЭС.