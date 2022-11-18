Ла-Пас, , 15:34 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес выразил свою благодарность за звание Kjapaj Apu Mallku («лидер Латинской Америки» на языке аймара), присвоенное ему коренными общинами региона Пуно. Об этом пишет Prensa Latina.

Эво Моралес (сс) Fernanda LeMarie. Cancillería del Ecuador

Выразив благодарность за оказанную честь, Моралес сказал, что «коренные народы как никогда едины в борьбе против империализма и капитализма».

«Спасибо <…> и добро пожаловать в РУНАСУР», — сказал он о присоединении этих организаций к проекту интеграции общественных движений в Латинской Америке.

Бывший президент Боливии прибыл в Пуно, где получил докторскую степень в Техническом университете Альтиплано, где он прочитал лекцию.