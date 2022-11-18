Москва, , 15:32 — REGNUM В свете того, что американские монетарные власти ужесточают денежно-кредитную политику, а Евроцентробанк пока не может себе позволить такие же суровые меры, доллар существенно укрепляется к корзине основных валют, среди которых и евро, и британский фунт, и швейцарский франк, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Флаги стран — членов Совета Европы

«Это означает, что за один доллар американский турист получит больше местной валюты, чем раньше, так что местные товары и услуги будут для него относительно дешевы. Кроме того, европейская экономика быстрее входит в стадию рецессии, чем американская, а значит, стоимость рабочей силы и недвижимости в Европе будет снижаться.

Это позитивно отразится на стоимости отдыха для американских туристов. Вероятно, вырастет, например, секс-туризм, особенно с учетом переселения в Европу значительного числа женщин с территории б. УССР.

К тому же, европейская туристическая отрасль значительно сильнее пострадала от ограничений периода пандемии и нынешних процессов, связанных с прекращением выдачи виз россиянам и взаимным запретом на авиаперелеты, чем другие туристические центры мира. Это также может заставить европейских отельеров, рестораторов и экскурсионные бюро демпинговать для привлечения туристов из США.

Но есть и очевидные минусы. В частности, американцы и без того являются второй по расходам на путешествия нацией в мире после китайцев, так что существенно нарастить поток туристов из этой страны, особенно в сложный экономический период, не так просто.

Кроме того, для американцев отдых в Европе связан со значительными расходами на перелет и джет-лагом — им и удобнее и дешевле отдыхать в Северной и Южной Америке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европу планируется привлекать больше американских путешественников. Таким образом Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) хочет заменить российских туристов, поток которых сократился после введения санкций и ограничений в отношении России.