Кинель, Самарская область, 18 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели подростка 2006 года рождения, ранее числившегося как пропавший без вести, устанавливают следователи в Самарской области. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Sledcom.ru Следователь

«Сотрудниками следственного отдела по городу Кинель и криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области устанавливаются обстоятельства гибели подростка 2006 года рождения, ранее числившегося как пропавший без вести», — сообщает пресс-служба.

Ранее по факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, днем 15 ноября 2022 года в городе Кинель школьник вышел из здания образовательного учреждения по улице 27 Партсъезда, после чего пропал.