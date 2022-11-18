Токио, 18 ноября 2022, 15:31 — REGNUM Совместные учения с участием боевых самолётов провели военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты ВВС США. Об этом 18 ноября говорится в сообщении японских воздушных Сил самообороны в Twitter.
По информации агентства Kyodo, учения были реакцией Японии и США на пуск Северной Кореей баллистической ракеты.
Отмечается, что в учениях от Японии были задействованы три истребителя F-15, от США — четыре истребителя F-16. Цель заключалась в повышении сдерживающего потенциала японо-американского альянса.
Напомним, 18 ноября КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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