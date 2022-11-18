Токио, 18 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Совместные учения с участием боевых самолётов провели военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты ВВС США. Об этом 18 ноября говорится в сообщении японских воздушных Сил самообороны в Twitter.

Dpd3ut Флаги Японии и США

По информации агентства Kyodo, учения были реакцией Японии и США на пуск Северной Кореей баллистической ракеты.

Отмечается, что в учениях от Японии были задействованы три истребителя F-15, от США — четыре истребителя F-16. Цель заключалась в повышении сдерживающего потенциала японо-американского альянса.

Напомним, 18 ноября КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.