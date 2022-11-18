Москва, 18 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции казаки России в составе добровольческих отрядов выполняют историческую миссию — защищают рубежи России. Об этом 18 ноября в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Долуда («Единая Россия»).

Vsko.ru Николай Долуда

«Мы видим, что в условиях проведения СВО, единство и сплоченность народов России крепнут перед лицом вызовов времени. На сегодняшний день 14 тыс. казаков в составе 11 добровольческих отрядов так же, как и военнослужащие Вооруженных сил РФ, выполняют свой воинский долг в Донбассе. На поле боя нет деления на национальности, все — братья. Главная задача — защитить Россию! Вместе побеждают, вместе умирают, понимая, что за ними Родина и отступать некуда», — подчеркнул казачий генерал.

Николай Долуда принял участие в торжествах по случаю десятилетней годовщины со дня создания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. За заслуги в реализации государственной национальной политики казачий генерал отмечен благодарностью президента России.