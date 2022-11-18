Бишкек, 18 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН предоставит Киргизии поддержку в размере $90 млн (5 млрд 436 млн рублей) и ещё $15 млн (906 млн рублей) на реализацию проектов по преодолению бедности. Об этом стало известно в ходе второй сессии ВПП ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

По словам министра труда, соцобеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева, около 35,5 тысячи или 29% малоимущих семей в Киргизии смогли принять участие в программах по снижению уровня бедности.

«Ещё 108 тысяч малообеспеченных киргизстанцев — в проектах по улучшению местной инфраструктуры, получив за свою работу муку и растительное масло», — добавил он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что 20,5 тысячи жителей республики участвовали в проектах «наличные средства за работу», почти 3 тысячи смогли открыть собственное дело, заключив соцконтракт с государством.

ИА REGNUM напоминает, что по оценке аналитиков Организации объединённых наций, сейчас за чертой бедности живёт более 25% населения Киргизии. А к концу 2022 года их количество увеличится до 38%.

При этом треть населения республики может позволить себе тратить на жизнь лишь 96 сомов (69 рублей) в день. А каждый третий житель Киргизии — не имеет даже такой возможности.

Отметим также, что более 105,5 тысячи семей в Киргизии получают государственные пособия по малообеспеченности.