Москва, , 15:27 — REGNUM Введённый Банком России размер комиссии для трансграничных переводов в системе быстрых платежей (СБП) является незначительным — всего 6 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Партнерс» Виктор Шахурин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вероятно, клиенты эту сумму даже не заметят, поскольку сами банки за трансграничные переводы берут гораздо большие суммы.

Введение такой меры, вероятно, свидетельствует о том, что СБП становится всё более популярной, в том числе и среди работающих в России иностранцев.

Сейчас, когда курс рубля находится выше средних уровней за последние годы, иностранцы спешат перевести средства в другие валюты и переслать на Родину.

А увеличение нагрузки на систему требует и соответствующих вложений в развитие инфраструктуры, чтобы избежать сбоев в её работе.

Вероятно, это также позволит нарастить использование СБП не только для трансграничных переводов в России, но и для внутренних переводов в дружественных странах, банкам которых было бы выгодно присоединиться к её использованию», — пояснил эксперт.

Как сообщало, Банк России утвердил комиссию в 6 рублей для банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) при отправлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц.