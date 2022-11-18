Москва, 18 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Введённый Банком России размер комиссии для трансграничных переводов в системе быстрых платежей (СБП) является незначительным — всего 6 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Партнерс» Виктор Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Вероятно, клиенты эту сумму даже не заметят, поскольку сами банки за трансграничные переводы берут гораздо большие суммы.

Введение такой меры, вероятно, свидетельствует о том, что СБП становится всё более популярной, в том числе и среди работающих в России иностранцев.

Сейчас, когда курс рубля находится выше средних уровней за последние годы, иностранцы спешат перевести средства в другие валюты и переслать на Родину.

А увеличение нагрузки на систему требует и соответствующих вложений в развитие инфраструктуры, чтобы избежать сбоев в её работе.

Вероятно, это также позволит нарастить использование СБП не только для трансграничных переводов в России, но и для внутренних переводов в дружественных странах, банкам которых было бы выгодно присоединиться к её использованию», — пояснил эксперт.

Как сообщало, Банк России утвердил комиссию в 6 рублей для банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) при отправлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц.