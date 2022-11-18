Донецк, , 15:26 — REGNUM Куйбышевский район Донецка вновь был обстрелян киевскими нацистами. Об этом 18 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Донецкой Народной Республики (ДНР).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 15:14 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики преступного киевского режима обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку.