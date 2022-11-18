Москва, 18 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве женщины на юго-западе Москвы задержан 18 ноября в Тамбовской области, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Duma.gov.ru Полиция

Мужчину задержали сотрудники полиции.

«Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел», — уточнили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, тело женщины с ножевым ранением обнаружили 18 ноября неподалеку от её дома на Севастопольском проспекте. Накануне она обращалась в полицию с заявлением, что её преследует молодой человек.