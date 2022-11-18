Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовят законопроект федерального уровня, чтобы переименовать пенсию по старости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщил глава комитета Заксобрания по законодательству Всеволод Беликов («Единая Россия»).

Пенсионер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парламентарий заявил, что вместо пенсии «по старости» в России нужно ввести пенсию «по возрасту». У этой инициативы есть свои субъективные и объективные причины. Как отметил Беликов, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет свою градацию. Согласно ей, пожилые люди — это граждане в возрасте от 60 до 75 лет, а дальше — уже долгожители. Депутат подчеркнул, что нет унифицированного термина, который бы точно разъяснял градацию людей старшего возраста

«Пенсию получают по достижению определённого возраста. Будут пенсии не по старости, а по возрасту, — пояснил Всеволод Беликов. — На самом деле, мы прекрасно знаем, что само по себе понятие «пенсия по старости» задевает чувства некоторых людей».

Многие пожилые жители России продолжают работать, занимаются спортом, активно участвуют в общественной жизни страны. Беликов добавил, что некоторым женщинам особенно неприятно получать пенсию именно «по старости».

«Здесь мы готовим закон. Эта инициатива будет направлена в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании», — заключил парламентарий.