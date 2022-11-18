Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовят законопроект федерального уровня, чтобы переименовать пенсию по старости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщил глава комитета Заксобрания по законодательству Всеволод Беликов («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

Парламентарий заявил, что вместо пенсии «по старости» в России нужно ввести пенсию «по возрасту». У этой инициативы есть свои субъективные и объективные причины. Как отметил Беликов, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет свою градацию. Согласно ей, пожилые люди — это граждане в возрасте от 60 до 75 лет, а дальше — уже долгожители. Депутат подчеркнул, что нет унифицированного термина, который бы точно разъяснял градацию людей старшего возраста

«Пенсию получают по достижению определённого возраста. Будут пенсии не по старости, а по возрасту, — пояснил Всеволод Беликов. — На самом деле, мы прекрасно знаем, что само по себе понятие «пенсия по старости» задевает чувства некоторых людей».

Многие пожилые жители России продолжают работать, занимаются спортом, активно участвуют в общественной жизни страны. Беликов добавил, что некоторым женщинам особенно неприятно получать пенсию именно «по старости».

«Здесь мы готовим закон. Эта инициатива будет направлена в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании», — заключил парламентарий.