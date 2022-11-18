Джакарта, , 15:24 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что девять человек, семеро из которых были иностранными гражданами из Германии, которые пропали в лесу Хальмахера, были найдены невредимыми, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Выяснилось, что пропавшие в лесу Хальмахера повредили устройства связи, но смогли подать сигнал бедствия, который зафиксировали спасатели. Люди находились в лесу почти три дня.

Судя по сообщениям местных туристических агентств, девять человек отправились в экспедицию в лес Хальмахера.

Как сообщало ИА REGNUM, семь иностранных граждан и два гражданина Индонезии пропали без вести в лесу индонезийского округа Халмахера.

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