Джакарта, 18 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что девять человек, семеро из которых были иностранными гражданами из Германии, которые пропали в лесу Хальмахера, были найдены невредимыми, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Выяснилось, что пропавшие в лесу Хальмахера повредили устройства связи, но смогли подать сигнал бедствия, который зафиксировали спасатели. Люди находились в лесу почти три дня.

Судя по сообщениям местных туристических агентств, девять человек отправились в экспедицию в лес Хальмахера.

Как сообщало ИА REGNUM, семь иностранных граждан и два гражданина Индонезии пропали без вести в лесу индонезийского округа Халмахера.