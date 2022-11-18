Москва, , 15:23 — REGNUM Возможности партнёров проекта по выпуску автомобилей «Москвич» позволяют быстро запустить его и вывести на полную мощность в случае успеха, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Имеет значение и то, что производство намерены специализировать на производстве электромобилей — спрос на них в стране растёт, создаётся инфраструктура, и завод может стать одним из лидеров данного сегмента.

Город и область являются одним из лидирующих регионов по продажам электромобилей, это даёт высокий спрос и обеспечивает сбыт готовой продукции данного проекта.

Научно-технический потенциал столицы значительный — это позволит быстро наладить производство электромобилей с использованием отечественных разработок, отказаться от иностранных деталей и узлов, что отвечает задаче импортозамещения.

В городе производится много различной видов продукции и некоторые могут быть использованы в данном проекте, что отразится на финансовых результатах, ведь не потребуется перевозить комплектующие на значительные расстояния, и транспортные расходы могут быть сокращены.

Реализация данного проекта может оживить отечественный автомобильный рынок и другие производители в свою очередь могут объявить о подобных проектах. Это может сказаться на увеличении доли электромобилей в парке автомобилей, что благоприятно скажется на экологической ситуации, позволит сократить выбросы от транспорта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе начнётся первая сборка автомобилей на заводе «Москвич», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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