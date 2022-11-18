* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 18 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Несколько женщин встретились в Кабуле с представителями Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA). Об этом пишет газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

18 ноября UNAMA сообщила в «Твиттере», что на встрече афганские женщины обратились с просьбой содействовать установлению диалога с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По случаю празднования 22-й годовщины резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности афганские женщины обратились к UNAMA с просьбой помочь им в создании экономических и образовательных возможностей и восстановлении их основных прав.

«Сегодня гендерная дискриминация женщин и их исключение из механизмов принятия решений носит систематический характер», ― подчеркнули активистки.

«Мы постоянно напоминаем властям об обязательствах правительства как участника конвенций о правах человека и правах женщин», ― сказал Маркус Потцель, заместитель главы UNAMA.

Участницы встречи вновь призвали ООН создать коммуникационный механизм, который позволил бы женщинам быстро поднимать вопросы перед властями и оказывать давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они прекратили насилие и уважали права женщин.

Миссия сообщает, что более 100 женщин приняли участие в еженедельных встречах UNAMA для обсуждения прав женщин и девочек.