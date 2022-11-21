Кострома, , 15:54 — REGNUM В Чухломском озере Костромской области вдоль береговой линии обнаружили тысячи мёртвых рыб. Местами слой достигал толщины в полметра и ширины в 10 метров. В последний раз подобные явления наблюдались весной 2022 года. Специалисты отмечают, что в озере слишком много рыбы, её не успевают вылавливать рыбаки, что приводит к массовой гибели лещей, карасей, щук, окуней и ершей, передает корреспондент ИА REGNUM.

У разбитого корыта. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина

По мнению специалистов, основных причин замора рыбы три: загрязненность рек, питающих озеро, отсутствие промышленной добычи и плохое состояние плотины, из-за чего уровень воды в водоёме снижается.

«Буквально на днях суд обязал администрацию города, которая выступает собственником плотины, привести ее в нормативное состояние. Гидротехническое сооружение расположено вблизи истока водоёма. К сожалению, оно пропускает воду, из-за чего уровень воды в самом озере понижается. Соответственно, уменьшается и среда обитания рыбы. Ей тесно, она испытывает кислородное голодание», — рассказали ИА REGNUM в Костромской природоохранной прокуратуре.

Начальник отдела охраны и водных ресурсов департамента природных ресурсов Костромской области Александр Фарукшин склонен видеть в гибели рыб все причины — в том числе отсутствие промышленного лова.

«Думаю, на гибель рыб влияет совокупность факторов. Но промысел, разумеется, крайне важен. Он прекратился в 2020 году. Им занимался индивидуальный предприниматель. По одной из версий, ему стало невыгодно заниматься ловом, по другой — начали вредничать местные рыбаки. Дело в том, что ловить рыбу сетями любителям нельзя, так могут делать только промышленники по договору. Любой нормальный пользователь объекта будет охранять его, следить, чтобы ресурсы приумножались. Вероятно, кому-то это помешало», — сказал специалист.

Данной проблемой по договоренности с департаментом природных ресурсов сейчас занимается нижегородский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты наблюдали за озером с начала 2022 года и будут готовы назвать пути решения проблемы в конце ноября.

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