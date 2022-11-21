Кострома, 21 ноября 2022, 15:54 — REGNUM В Чухломском озере Костромской области вдоль береговой линии обнаружили тысячи мёртвых рыб. Местами слой достигал толщины в полметра и ширины в 10 метров. В последний раз подобные явления наблюдались весной 2022 года. Специалисты отмечают, что в озере слишком много рыбы, её не успевают вылавливать рыбаки, что приводит к массовой гибели лещей, карасей, щук, окуней и ершей, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению специалистов, основных причин замора рыбы три: загрязненность рек, питающих озеро, отсутствие промышленной добычи и плохое состояние плотины, из-за чего уровень воды в водоёме снижается.
Начальник отдела охраны и водных ресурсов департамента природных ресурсов Костромской области Александр Фарукшин склонен видеть в гибели рыб все причины — в том числе отсутствие промышленного лова.
Данной проблемой по договоренности с департаментом природных ресурсов сейчас занимается нижегородский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты наблюдали за озером с начала 2022 года и будут готовы назвать пути решения проблемы в конце ноября.
Справка: площадь Чухломского озера составляет 48,7 км². Оно имеет ледниковое происхождение и входит в список особо охраняемых водных объектов Костромской области. В нём водится золотой карась, которого, по словам местных краеведов, поставляли к столу Ивана Грозного. Раньше глубина озера составляла около 10 метров, сейчас уменьшилась до 4,5 метров.
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