Стаханов, ЛНР, 18 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В городе Стаханове Луганской Народной Республики расследуют убийство, совершённое 14 ноября на территории Свято-Николаевского храма. Об этом 18 ноября сообщается в телеграм-канале МВД ЛНР.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Напомним, что тело настоятеля Свято-Николаевского храма с признаками удушения было обнаружено на территории храма. Прибывшая к месту происшествия следственно-оперативная группа Стахановского ГУВД установила, что убийству предшествовал конфликт.

Предполагаемый убийца задержан и уже сознался в содеянном. В ходе обыска у него изъяты вещественные доказательства.

ИА REGNUM напоминает, что настоятель собора святителя Николая Мирликийского в Стаханове архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб 14 ноября.

Читайте также: РПЦ сообщила о трагической гибели настоятеля собора в городе Стаханове