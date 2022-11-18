Кишинёв, 18 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду недовольна тем, как в стране проходит реформа профессионально-технического образования. Об этом она объявила 18 ноября во время присяги новых министров.

President.gov.ua Майя Санду

«Реформа высшего образования должна приносить реальные плоды, а не оставаться на бумаге слиянием нескольких вузов», — заявила Санду.

Она добавила, что государство якобы не сможет развиваться без проведения реформы образования.

Напомним, 29 июня минобразования Молдавии обнародовало программу сокращения вузов. В ведомстве заявили, что это делается из-за небольшого числа студентов в стране. Депутаты парламента страны от Партии социалистов оспорили реформу в конституционном суде.