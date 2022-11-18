Уфа, , 15:18 — REGNUM Лучшие специалисты в Приволжском федеральной округе помогают добровольцам башкирского батальона им. Салавата Юлаева освежать свои боевые навыки и осваивать новые. Об этом 18 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое. Денис Абрамов © ИА REGNUM

Хабиров напомнил, что сейчас бойцы батальона им. Салавата Юлаева проходят боевое слаживание.

«Вы знаете, что это третий батальон из Башкирии. Два других, имени героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, несколько месяцев на передовой мужественно и отважно защищают нашу Родину», — напомнил глава региона.

Он сообщил, что перед отправкой в зону спецоперации военнослужащие освежают навыки, осваивают новые.

«С утра до вечера работают над своей физической формой. В этом им помогают инструкторы — лучшие специалисты в ПФО, которые к тому же охотно делятся с нашими ребятами опытом», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что Башкирия берет на себя материально-техническое обеспечение региональных добровольческих батальонов, поддержку семей добровольцев.

Хабиров добавил, что задача добровольцев — сделать максимум для того, чтобы подготовить себя к предстоящим боевым заданиям и успешно их выполнить.