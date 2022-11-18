Москва, , 15:11 — REGNUM Многие современные россияне пользуются системой быстрых платежей (СБП), поскольку это очень удобно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«СБП позволяет переводить денежные средства между клиентами разных банков по номеру телефона, привязанному к счету или QR коду. Более того, у сервиса низкие комиссии за эквайринговое обслуживание: для бизнеса — не выше 0,7% от суммы платежа, для ряда категорий торговых точек — 0,4%, что существенно ниже, чем комиссия по карте, которая составляет от 1-3,5%.

С 19 декабря Центробанк вводит единую комиссию для физлиц за трансграничные переводы через СБП. Трансграничный перевод — это когда плательщик или получатель средств находится за пределами РФ, а также если плательщика или получателя обслуживает иностранный банк.

Размер комиссии 6 рублей за перевод вне зависимости от суммы будет оплачивать банк-отправитель. Оно и логично, поскольку изначально деньги поступают на счет отправителя, он является инициатором перевода и технически его выполняет. В настоящее время, комиссия взимается как с банка — отправителя, так и с банка-получателя, по 3 рубля с каждого.

В январе этого года, СБП запустили в тестовом режиме между юридическими лицами, в которые также входят и индивидуальные предприниматели. Это позволит мгновенно и круглосуточно получать оплату в том числе в выходные и праздники.

С 1 апреля 2024 года Центробанк заставит банки проводить переводы между юридическими лицами через СБП.

Проживающим в России гражданам беспокоиться, пока не стоит, переводы внутри страны через СБП остаются бесплатными до 100 тыс. руб. в месяц. Однако, если превысить лимит, то будет комиссия в размере 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. за операцию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ установил комиссию в 6 рублей за трансграничный перевод через систему быстрых платежей.