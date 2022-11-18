Москва, 18 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Многие современные россияне пользуются системой быстрых платежей (СБП), поскольку это очень удобно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«СБП позволяет переводить денежные средства между клиентами разных банков по номеру телефона, привязанному к счету или QR коду. Более того, у сервиса низкие комиссии за эквайринговое обслуживание: для бизнеса — не выше 0,7% от суммы платежа, для ряда категорий торговых точек — 0,4%, что существенно ниже, чем комиссия по карте, которая составляет от 1-3,5%.

С 19 декабря Центробанк вводит единую комиссию для физлиц за трансграничные переводы через СБП. Трансграничный перевод — это когда плательщик или получатель средств находится за пределами РФ, а также если плательщика или получателя обслуживает иностранный банк.

Размер комиссии 6 рублей за перевод вне зависимости от суммы будет оплачивать банк-отправитель. Оно и логично, поскольку изначально деньги поступают на счет отправителя, он является инициатором перевода и технически его выполняет. В настоящее время, комиссия взимается как с банка — отправителя, так и с банка-получателя, по 3 рубля с каждого.

В январе этого года, СБП запустили в тестовом режиме между юридическими лицами, в которые также входят и индивидуальные предприниматели. Это позволит мгновенно и круглосуточно получать оплату в том числе в выходные и праздники.

С 1 апреля 2024 года Центробанк заставит банки проводить переводы между юридическими лицами через СБП.

Проживающим в России гражданам беспокоиться, пока не стоит, переводы внутри страны через СБП остаются бесплатными до 100 тыс. руб. в месяц. Однако, если превысить лимит, то будет комиссия в размере 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. за операцию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ установил комиссию в 6 рублей за трансграничный перевод через систему быстрых платежей.