Донецк, , 15:11 — REGNUM Боевики преступного киевского режима обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку. Об этом 18 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 14:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Кроме того, указывается, что в 14:50 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что качество оказания медицинской помощи раненым чеченским военнослужащим находится в зоне особого внимания властей Чечни. В военном госпитале Донецка выделено отдельное крыло для бойцов из республики.