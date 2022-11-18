Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили двух медицинских сестёр поликлиники, которые выдавали справки о прохождении вакцинации от COVID-19 за деньги, об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перед судом предстали две медицинские сестры в возрасте 21-го и 23-х лет, Дарья Д. и Мария Ш. По версии следствия, обвиняемые с 1 июля по 18 октября 2021 года выдали четырем горожанам фиктивные документы о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, получив от каждого по 5000 рублей. После чего они внесли фиктивные сведения в Единую государственную информационную систему об этих лицах как о прошедших вакцинацию, чем, по версии следствия, преступно создали опасность для жизни и здоровья других людей.

В судебном заседании подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном, уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал женщин виновными и назначил наказание каждой в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей», — подытожили в прокуратуре.

В свою очередь в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга отметили, что в суде находится второе дело в отношении медсестры Юлии К. и врача общей практики (семейного врача) Раджаба М., обвиняемых в аналогичном преступлении.

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